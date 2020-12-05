Степанов підписав документи для отримання вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцини від коронавірусу від глобальної ініціативи COVAX наприкінці І кварталу або на початку ІІ кварталу 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив під час брифінгу 5 грудня.

"Згідно з цією глобальною ініціативою (COVAX – ред.) ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин, які прийдуть в країну для вакцинації українців. Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу (наступного року - ред.) - це наше бажання і ми на цьому наголошуємо, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи", - сказав Степанов.

Він поінформував, що 4 грудня підписав необхідні технічні документи для отримання вакцини.

Також, за його словами, МОЗ наразі перебуває на фінальній стадії підписання угод з виробниками вакцин від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада стало відомо, що фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безоплатній основі для 20% населення.

Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 801 716 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 825.