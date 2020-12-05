Степанов підписав документи для отримання вакцини від коронавірусу

Степанов підписав документи для отримання вакцини від коронавірусу

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцини від коронавірусу від глобальної ініціативи COVAX наприкінці І кварталу або на початку ІІ кварталу 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив під час брифінгу 5 грудня.

"Згідно з цією глобальною ініціативою (COVAX – ред.) ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин, які прийдуть в країну для вакцинації українців. Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу (наступного року - ред.) - це наше бажання і ми на цьому наголошуємо, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи", - сказав Степанов.

Він поінформував, що 4 грудня підписав необхідні технічні документи для отримання вакцини.

Також, за його словами, МОЗ наразі перебуває на фінальній стадії підписання угод з виробниками вакцин від коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада стало відомо, що фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безоплатній основі для 20% населення.

Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 801 716 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 825.

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