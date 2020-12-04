У ВООЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 дасть результат

Вакцини від коронавірусу дадуть змогу прийти до «нової нормальності» тільки в поєднанні з усіма запровадженими раніше заходами контролю за пандемією.

Як передає Укрінформ, про це в п’ятницю заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, присвяченій боротьбі з COVID-19.

"Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до заходів, яких уже вживають для стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати — вакцинація не означає викоренення COVID-19. Ми повинні додати вакцини до наявного арсеналу заходів. Тоді у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинення передачі", – сказав Раян.

За його словами, якщо вдасться зупинити смертність, зняти навантаження з систем охорони здоров’я, контролювати динаміку передачі, лише тоді економіка, суспільство зможе "повернутися до того, що ми називаємо нормою, або, принаймні, прийти до "нової нормальності".

Проте для цього потрібно докласти значних зусиль. Нині ж світ все ще перебуває в дуже небезпечній ситуації, заявив представник ВООЗ.

"Щотижня з’являється 4 млн нових випадків захворювання. Деякі регіони все ще перебувають у найвищій фазі передачі, особливо Північна Америка і Європа", — заявив Раян.