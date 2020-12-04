У ВООЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 дасть результат

У ВООЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 дасть результат

Укрінформ
Вакцини від коронавірусу дадуть змогу прийти до «нової нормальності» тільки в поєднанні з усіма запровадженими раніше заходами контролю за пандемією.

Як передає Укрінформ, про це в п’ятницю заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, присвяченій боротьбі з COVID-19.

"Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до заходів, яких уже вживають для стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати — вакцинація не означає викоренення COVID-19. Ми повинні додати вакцини до наявного арсеналу заходів. Тоді у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинення передачі", – сказав Раян.

За його словами, якщо вдасться зупинити смертність, зняти навантаження з систем охорони здоров’я, контролювати динаміку передачі, лише тоді економіка, суспільство зможе "повернутися до того, що ми називаємо нормою, або, принаймні, прийти до "нової нормальності".

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Проте для цього потрібно докласти значних зусиль. Нині ж світ все ще перебуває в дуже небезпечній ситуації, заявив представник ВООЗ.

"Щотижня з’являється 4 млн нових випадків захворювання. Деякі регіони все ще перебувають у найвищій фазі передачі, особливо Північна Америка і Європа", — заявив Раян.

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