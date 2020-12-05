В Україні за добу зафіксували 13 825 випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників", - написав він.
За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано – 1 504 особи; летальних випадків – 226; одужало – 14 724 особи; здійснено тестувань за добу –
67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 801 716 осіб; одужало – 412 533 особи; летальних випадків – 13 421; проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 грудня в Україні був зафіксований 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби.
Фото: Андрій Скакодуб