В Україні зафіксували 8 641 випадок COVID-19 за добу

В Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

«8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники», - написав він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 037 осіб; летальних випадків – 145; одужало – 5 123 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 821 947 осіб; одужало – 423 704 особи; летальних випадків – 13 733; проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 грудня в Україні було 11 590 нових випадків COVID-19 за добу.