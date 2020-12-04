Майже 80% тестувань на COVID-19 проводять державні лабораторії безкоштовно — Степанов

В Україні близько 80% тестувань на COVID-19 проводять державні лабораторії безкоштовно.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це є повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду”, - сказав Степанов.

Він додав, що також безкоштовно буде запроваджено швидкі тести на антиген.

“Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше 1 млн тестів по країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади це буде використовуватися при госпіталізації”, - сказав Степанов.