Вакцини від COVID-19, які поставлять в Україну, повинні мати прекваліфікацію ВООЗ - Степанов

Вакцини від COVID-19, які поставлять в Україну, повинні мати прекваліфікацію ВООЗ.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Один з критеріїв, які ми для себе визначили, що вони мають бути прекваліфіковані ВООЗ, це такий елемент гарантії якості”, - сказав Степанов.

Він додав, що головна задача зараз — максимально швидко привезти вакцину в Україну, як тільки буде така можливість.

За його словами, він вже підписав низку технічних документів на отримання 8 млн доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX, до якої приєдналася Україна.

"Ми сподіваємося, що це буде кінець першого- початок другого кварталу. У них в портфелі вакцини Астрозенека, Модерна, те що входить в COVAX”, - сказав Степанов.

Водночас Степанов наголосив, що не йде мова про закупівлю російської вакцини.

“Я вважаю, що для України ми можемо використовувати тільки вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і зареєстровані так, як вони мають бути зареєстровані. Якщо на сьогодні Pfizer пройшла всі стадії клінічних випробувань, оголосила про всі три стадії і зареєстрована, ми можемо казати що є вакцина... Коли вони (в Росії) паралельно вакцинують і проходять третю стадію... Я вважаю, що говорити серйозно про закупку для України такої вакцини неможливо”, - сказав Степанов.

Як додав в ефірі програми голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, народні депутати ухвалили законопроєкт № 4142, яким дозволяється реєстрація за скороченою процедурою в 5-денний термін вакцин від COVID-19, але тільки тих, які мають прекваліфікацію ВООЗ і мають дозвіл на використання в країнах з жорсткою регуляторною політикою.

“Росія до таких країн не має відношення, ми маємо на увазі США, Велику Британію, ЄС, Швейцарську конфедерацію, Японію, і ми окремо дозволили Китай і Ізраїль. Всі інші країни мають пройти звичайну реєстрацію”, - сказав Радуцький.

Як повідомлялося, раніше Степанвь заявив , що перш за все вакцинувати від COVID-19 необхідно групи ризику: медпрацівників, освітян, людей старше 65 років, з хронічними захворюваннями.