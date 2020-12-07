У Києві за добу - 1526 випадків коронавірусу, 16 хворих померли

У Києві коронавірус виявили ще в 1526 людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"1526 хворих на коронавірус виявили в нашому місті за минулу добу, 16 людей померли. Всього за період пандемії у столиці - 1 441 летальний випадок", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 81 335.

Він зазначив, що захворіли: 824 жінки віком від 18 до 92 років і 54 дівчинки від одного до 17 років, також 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв і 38 хлопчиків від п'яти місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик.

За словами Кличка, одужали за добу - 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 210 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 284, Дніпровському – 272, Деснянському районі – 194 випадки", - повідомив він.

За словами Кличка, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Як бачимо, не зменшується в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус, з них 15 дітей", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що у важкому стані перебувають 1229 пацієнтів.

"Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.