Уперше з серпня коронавірус «пригальмував»: Степанов розповів про позитивну динаміку

За минулий тиждень в Україні зафіксували майже на 7,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус менше ніж на позаминулому.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 7 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулий тиждень захворіло всього 89 322 людини. Починаючи з кінця серпня, ми вперше отримали зменшення кількості хворих у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, з 23 по 29 листопада, було 96 936 хворих, то зараз, за тиждень з 30 листопада по 6 грудня, - 89 322. Тобто майже на 7,5 тисяч менше", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що кількість тестувань в Україні майже така, як і позаминулого тижня - 279 тисяч.

Минулого тижня госпіталізовано 10 100 осіб, а позаминулого - 11 606. "Тобто на 1,5 тисячі менше людей було госпіталізовано у лікарні з підтвердженим діагнозом або з підозрою на COVID-19. Також ми отримали зменшення динаміки вперше за весь час, починаючи з серпня", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.