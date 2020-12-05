Степанов: Смертність від COVID-19 в Україні - одна з найнижчих у Європі

Показник летальності від COVID-19 в Україні є одним з найнижчих у Європі і становить 1,7%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 грудня.

"Якщо подивитися по відсотку летальності, який у нас на сьогоднішній день в країні, а він один з найнижчих в Європі, і складає 1,7%", - сказав Степанов.

За його словами, це є головним результатом карантинних обмежень, введених урядом. Степанов зазначив, що карантин вихідного дня дозволив також призупинити "ураганне розповсюдження" коронавірусу. "Ми вже четвертий день поспіль бачимо за кількістю хворих людей, що ці цифри менші, ніж це було тиждень тому", - підкреслив очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, карантин вихідного дня діяв у країні з 14 по 30 листопада.

Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 801 716 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 825.