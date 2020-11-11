Карантин вихідного дня запровадили на три тижні

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

Карантин вихідного дня Україні запроваджується із найближчих вихідних, 14-15 листопада, орієнтовно до 30 листопада.

"Перші вихідні, коли буде запроваджений цей карантин, напевно, будуть ці вихідні... Тобто, з прийняттям постанови вона буде діяти з цих вихідних і попередньо до 30 листопада", - сказав Шмигаль під час обговорення питання запровадження карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що карантин вихідного дня має бути на вихідних три тижні поспіль, тобто йдеться про завершення карантину вихідного дня наприкінці листопада - на початку грудня.

"Ми говоримо про кінець листопада - початок грудня", - сказав Степанов.

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Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуги, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.

Додатково щодо обмежень, які будуть діяти у будні дні, у вихідні не будуть працювати заклади культури, окрім виробництва аудіовіузальних творів, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів.

Для обслуговування громадян похилого віку вводяться пріоритетні години у магазинах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.

Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, окрім виробництва аудіовіузальних творів, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів.

Для обслуговування громадян похилого віку вводяться пріоритетні години у магазинах.