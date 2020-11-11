МОЗ замість адаптивного пропонує загальний карантин із «помаранчевими» обмеженнями

Міністерство охорони здоров'я України пропонує відмовитись від адаптивного карантину і перейти до загальнодержавного карантину з обмеженнями, що діяли досі для помаранчевої зони.

Відповідні зміни МОЗ запропонувало внести до постанови №641, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на складу ситуацію в країні з Covid-19 пропонується відмовитись від адаптивного і перейти до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на територіях з помаранчевим рівнем, для всієї території країни", - сказав Степанов.

Він нагадав, що серед заборон буде проведення масових, спортивних, концертних тощо заходів більше, ніж 20 осіб.

Також заборонено діяльність кінотеатрів, театрів з заповненістю більше 50% місць, музеїв, які не можуть обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів.

Забороняється і перевезення пасажирів у міському, міжміському, міжобласному транспорті в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

Передбачається також повна заборона дискотек, розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, робота з 22-ї вечора до 7 години ранку ресторанів, кафе, барів тощо, крім адресної доставки та на виніс.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.

Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, окрім виробництва аудіовіузальних творів, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів.

Для обслуговування громадян похилого віку вводяться пріоритетні години у магазинах.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.