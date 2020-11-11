В Україні за добу - 10 611 випадків коронавірусу
Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники", - написав він.
За інформацією міністра, за останню добу госпіталізовано – 1 453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань у регіонах
м. Київ – 46 632 випадки;
Вінницька область – 12 970 випадків;
Волинська область – 17 236 випадків;
Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
Донецька область – 15 066 випадків;
Житомирська область – 20 194 випадки;
Закарпатська область – 18 056 випадків;
Запорізька область – 15 285 випадків;
Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
Київська область – 21 731 випадок;
Кіровоградська область – 3 280 випадків;
Луганська область – 4 738 випадків;
Львівська область – 34 988 випадків;
Миколаївська область – 11 092 випадки;
Одеська область – 30 041 випадок;
Полтавська область – 13 143 випадки;
Рівненська область – 23 035 випадків;
Сумська область – 15 662 випадки;
Тернопільська область – 22 549 випадків;
Харківська область – 44 948 випадків;
Херсонська область – 6 075 випадків;
Хмельницька область – 20 826 випадків;
Черкаська область – 11 063 випадки;
Чернівецька область – 26 301 випадок;
Чернігівська область – 10 564 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, у тому числі за останню добу 10 179.