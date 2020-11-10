Шмигаль розповів, як уряд підтримає підприємців під час карантину вихідного дня

Шмигаль розповів, як уряд підтримає підприємців під час карантину вихідного дня

Укрінформ
Уряд готовий підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня, тож відновлює та розширює програми підтримки бізнесу.

Про це у Фейсбуці написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Завтра з ініціативи Міністерства охорони здоров'я України будемо розглядати зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", - зазначив глава уряду.

Він підкреслив: влада розуміє, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою буде відновлено та розширено низку програм підтримки. Зокрема, йдеться про компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва (як нагадав Прем'єр-міністр, завдяки цій програмі навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць); виплати на дітей для сімей підприємців, що діяли навесні цього року.

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Шмигаль додав, що разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи одна за одною оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи - це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей", - підкреслив Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня. Це питання планується розглянути на засіданні уряду 11 листопада.

Станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, у тому числі за останню добу 10 179.

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