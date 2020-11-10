Локдаун вихідного дня допоможе без зупинки економіки «пригальмувати» пандемію – Прем’єр

Локдаун вихідного дня допоможе без зупинки економіки «пригальмувати» пандемію – Прем’єр

Укрінформ
Напрацьовані МОЗ пропозиції, щодо карантину вихідного дня, у разі ухвалення дозволять вплинути на ланцюжок захворювання на коронавірус, аби ситуація не погіршувалася, а ось повний локдаун країни на два тижні негативно вплине на економіку.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі каналу Україна 24, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так званий локдаун вихідного дня – це можливість, не зупиняючи економіку у робочий час, зупинити прогресивний геометричний розвиток пандемії в Україні, хоча б зафіксувати його на тому рівні, який є сьогонді. Локдаун на два тижні нічого не дасть, він має бути щонайменше на три тижні, а за три тижні економіка зазнає втрат», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що посилення карантинних заходів на вихідні не зупинить економіку, вона працюватиме, але буде зупинено пересування великої кількості людей, щоб розірвати у ці дні ланцюжок захворюваності.

Водночас відповідаючи на запитання про те, чи задоволений роботою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Шмигаль зазначив, що на початку пандемії Україна виявилася абсолютно не готова зіштовхнутися з такою проблемою, але попри все влада змогла багато чого зробити у сфері медицини, дала час та можливість медикам зрозуміти, як боротися з цією хворобою.

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За його словами, низка розвинених країн дивиться на досвід України, бере приклад щодо адаптивного карантину, бо це діє.

Як повідомляв Укрінформ, через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, одужало – 214 657, летальних випадків – 8 756.

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