Радуцький вважає «злочинною» позицію мерів-противників карантину вихідного дня

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає безвідповідальною позицію міських голів, які висловлюються проти запровадження карантину вихідного дня.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Більшість мерів очікує на другий тур і продовжує гратись у популізм. Але позиція противників карантину вихідного дня не просто безвідповідальна, а й злочинна. Збільшення кількості інфікованих означає, що зростає і небезпека для людей похилого віку з групи ризику. Коли хворіють всі навколо, навіть мінімальні соціальні контакти не убезпечать від інфікування” - наголосив Радуцький.

Він зазначив, що за останні два тижні кількість активних хворих в Україні зросла на 30%, а нових інфікованих за добу – на 50%. За такої динаміки поширення вірусу до кінця місяця країна вийде на рівень близько 15 тисяч нових хворих щодня, застерігає депутат.

“А у першій половині грудня кількість інфікованих за добу перевищить 20 тисяч. І це вже критична межа для системи охорони здоров’я”, - наголосив голова комітету, додавши, що в деяких областях темпи поширення хвороби значно перевищують середні по країні.

Водночас він зауважив, що цей прогноз робиться, не маючи об’єктивної картини по всій країні. “За два тижні кількість щоденних тестів на COVID-19 (ПЛР та ІФА) було збільшено на 20%. Це добре, але цього замало. Кількість нових хворих збільшується швидше”, - сказав Радуцький.

Наприклад, підкреслив він, у Житомирській області за останню добу виявлено 646 нових хворих, проведено 1155 тестувань. Тобто, фактично кожен другий тест позитивний. “Зрозуміло, що кількість інфікованих на Житомирщині значно більша, просто ці пацієнти не потрапляють до офіційної статистики. Масштаби епідемії по всій країні можуть бути більшими”, - зауважив депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з стрімким зростанням захворюваності Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня. Це питання може бути розглянуте на засіданні уряду у середу, 11 листопада.

В Україні за минулу добу зафіксовано 10 179 нових випадків зараження коронавірусом.