Карантин вихідного дня: Степанов сказав, що працюватиме

У зв'язку з стрімким зростанням захворюваності Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Захворюваність стрімко зростає. У зв’язку з цим ми вирішили посилювати карантинні обмеження. Розуміючи, що у нас окрім COVID-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні — з 00 годин суботи до 00 понеділка — працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування - виключно на виніс. Що стосується ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені”, - сказав Степанов.

Також, за його словами, це стосується розважальних, масових заходів.

Міністр наголосив, що це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб.