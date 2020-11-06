У Харкові підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень

Понад пів тисячі підприємців, включаючи рестораторів, мітингували за право на роботу, в тому числі в умовах карантину, біля будівлі Харківської ОДА, що поблизу площі Свободи в центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В руках присутніх - а їх понад півтисячі - прапори України і десятки плакатів, в тому числі: "Ліквідувати треба COVID, а не громадське харчування!", "Ми є, і ми хочемо їсти!", "Дайте працювати!", "Карантин людей не прогодує!". Раз у раз звучать принесені учасниками мітингу футбольні дудки, а також барабанний дріб ложками по порожніх каструлях.

У Харкові відбувся масовий мітинг представників ФОПів та рестораторів / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ми виступаємо не проти карантину як такого, ми розуміємо небезпеку коронавірусу і дотримуємося правил і в сфері своєї діяльності і, як бачите, під час мітингу, де його учасники в масках. Ми захищаємо право на роботу, в тому числі в умовах карантину , і збереження спрощеної системи оподаткування та звітності, що дозволить зберегти робочі місця", - зазначив координатор мітингу, підприємець Олексій Дідул.

За його словами, за кожною приватною особою-підприємцем, а їх в Харківській області 120 тисяч, і 80 тисяч з них - у Харкові - стоять сім'ї і, нехай невеликі, трудові колективи, які можуть виявитися без засобів до існування: "Ми проти вечірніх обмежень роботи підприємств громадського харчування, які при повному дотриманні правил карантину втратять клієнтів. З тієї ж причини ми проти "карантину вихідного дня".

Дідул розповів, що письмові вимоги учасників мітингу готові до передачі голові Харківської ОДА Олексію Кучеру: "Ми наполягаємо на тому, щоб він передав ці вимоги президенту Володимиру Зеленському".

Порядок під час мітингу, де вільним мікрофоном скористалися десятки підприємців, забезпечували посилені патрулі поліцейських. Інцидентів не було. Автомобілі, які проїжджали повз, звуками клаксонів демонстрували солідарність з учасниками мітингу.

Після того, як з будівлі ХОДА вийшли чиновники і забрали письмові вимоги мітингарів, підприємці під вигуки "Ура!" розійшлися.

Як повідомляв Укрінформ, за останній тиждень до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють 13 обласних центрів, в їх числі і Харків.

Станом на 6 листопада в Україні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9721.