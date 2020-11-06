До «червоної» зони потрапили 13 облцентрів, Київ - на межі

До «червоного» рівня епіднебезпеки потрапили 13 облцентрів, на межі з «червоним» рівнем опинилися Київ і ще 4 обласні центри.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“За останній тиждень до червоного рівня епідемічної небезпеки додалися два обласних центри - міста Краматорськ та Запоріжжя з рівнем захворюваності 383 на 10 тисяч населення. Таким чином загалом до червоного рівня епіднебезпеки потрапляють 13 обласних центрів - Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава і Суми. На межі з червоним рівнем епідемічної небезпеки знаходяться 5 обласних центрів — Тернопіль (319 на 100 тис. населення), Сєверодонецьк (314), Вінниця (309), Київ (299) і Херсон ( 292)”, - сказав Ляшко.

Він додав, що при збереженні тенденції щодо погіршення протиепідемічної ситуації і недотриманні протиепідемічних норм ці 5 обласних центрів на наступному тижні можуть потрапити до червоного рівня епіднебезпеки.

Загалом, за результатами засідання комісії, до червоного рівня епіднебезпеки віднесено 198 адміністративно- територіальних одиниць з 23 областей, що на 86 більше, ніж попереднього тижня. Зокрема, за словами Ляшка, в червоній зоні опинилися всі 28 адміністративно-територіальних одиниць Житомирської області і 31 адміністративно-територіальна одиниця Полтавської області у зв'язку з тим, що в цих регіонах 5 днів поспіль показник заповненості ліжок, відведених для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, перевищує 75%.

Головний державний санітарний лікар закликав українців дотримуватися правил: носити маски, уникати скупчення людей, дотримуватися фізичної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада в Україні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.