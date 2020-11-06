До «червоної» зони потрапили 13 облцентрів, Київ - на межі
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
“За останній тиждень до червоного рівня епідемічної небезпеки додалися два обласних центри - міста Краматорськ та Запоріжжя з рівнем захворюваності 383 на 10 тисяч населення. Таким чином загалом до червоного рівня епіднебезпеки потрапляють 13 обласних центрів - Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава і Суми. На межі з червоним рівнем епідемічної небезпеки знаходяться 5 обласних центрів — Тернопіль (319 на 100 тис. населення), Сєверодонецьк (314), Вінниця (309), Київ (299) і Херсон ( 292)”, - сказав Ляшко.
Він додав, що при збереженні тенденції щодо погіршення протиепідемічної ситуації і недотриманні протиепідемічних норм ці 5 обласних центрів на наступному тижні можуть потрапити до червоного рівня епіднебезпеки.
Загалом, за результатами засідання комісії, до червоного рівня епіднебезпеки віднесено 198 адміністративно- територіальних одиниць з 23 областей, що на 86 більше, ніж попереднього тижня. Зокрема, за словами Ляшка, в червоній зоні опинилися всі 28 адміністративно-територіальних одиниць Житомирської області і 31 адміністративно-територіальна одиниця Полтавської області у зв'язку з тим, що в цих регіонах 5 днів поспіль показник заповненості ліжок, відведених для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, перевищує 75%.
Головний державний санітарний лікар закликав українців дотримуватися правил: носити маски, уникати скупчення людей, дотримуватися фізичної дистанції.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада в Україні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.