В усій Україні посилюють карантин – нові обмеження і заборони

За результатами засідання Державної комісїі ТЕБ та НС на території країни вводять обмеження для помаранчевого рівня, за виключенням адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено червоний рівень епіднебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу за підсумками засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"На територій всіх регіонів буде діяти заборона проведення масових заходів понад 20 осіб, перевезення громадським транспортом людей більше, ніж дозволяє кількість посадкових місць, заборона торгівлі й відвідування закладів торгівлі з кількістю відвідувачів, більше ніж 1 на 10 кв метрів. Ресторани та кафе можуть працювати тільки на виніс, а також за умови заповненості не більше ніж 50% посадкових місць”, - сказав Ляшко.

Також, за його словами, на помаранчевому рівні забороняється робота дискотек та нічних клубів, обмежується планова госпіталізація, а також виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок, відвідування закладів соціального захисту.

Рівень помаранчевої небезпеки встановлюється з 00 годин 9 листопада, обмеження діють по всій території країни, за виключенням адміністративно-територіальних одиниць, віденсених до червоного рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.