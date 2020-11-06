Степанов назвав ознаки, за якими госпіталізують з COVID-19

Госпіталізація до лікарень пацієнтів із COVID-19 відбувається виключно за показаннями і за встановленим лікарем діагнозом.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

”Будь яка госпіталізація повинна відбуватися виключно за показаннями. Це в тому числі й ваша безпека, шановні українці. Тому що будь-яка лікарня має так звану внутрішньо лікарняну інфекцію, і якщо у вас немає показань, саме показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. До 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби, і їм не показана жодна госпіталізація”, - сказав Степанов.

Степанов відзначив, що госпіталізація не відбувається за бажанням пацієнта, а лише за встановленим лікарем діагнозом та його направленням до госпіталізації.

“Коли у людини з’являються симптоми, медичні працівники з'ясовують ії стан, приймають рішення про госпіталізацію чи надання допомоги в амбулаторних умовах. Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою або з підтвердженим COVID-19 при наявності щонайменше однієї з цих ознак: частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів, сатурація менше ніж 92, порушення свідомості, або пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію: тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпесований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, ниркова недостатність”, - сказав Степанов.

Також міністр відзначив, що існують і такі випадки, коли людина,особливо з груп ризику, захворіла на ГРВІ, має температуру, клінічні ознаки коронавірусної хвороби, але не повідомляє про це свого сімейного лікаря.

"Звертайтеся, будь ласка, до свого сімейного лікаря, для того, щоб він вирішував, що саме робити, яку схему лікування обирати, чи необхідна госпіталізація, чи ні, щоб він направив мобільну бригаду. Не займайтеся самолікуванням", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада, в Україні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.