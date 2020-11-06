МОЗ спростовує інформацію про введення «чорних» зон карантину

Інформація про введення “чорних” карантинних зон, що нібито обговорювалося в Офісі Президента, не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Мене дивує з якою швидкістю в нашій країні розповсюджується такі фейки. Таке не обговорювалось, ніяких “чорних” зон ніхто не пропонував запроваджувати”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада, лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.