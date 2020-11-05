Карантин вихідного дня можуть ввести з 14 листопада - Степанов

Через стрімке поширення COVID-19 з 14-15 листопада в Україні можуть запровадити карантин вихідного дня: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Як передає Укрінформ із посиланням на ТСН, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Право на владу" на каналі "1+1".

"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, ми, звичайно, дивимось на ту ситуацію, яка в нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни… Тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто субота-неділя. Це коли в нас залишаться працювати виключно продуктові магазини та аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта, щоб у вихідні дні не працювало", - заявив міністр.

За його словами, це дасть змогу розірвати ланцюг передачі коронавірусу.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", - додав Степанов.

Він також наголосив, що громадський транспорт в цих умовах працюватиме.

"Все ж таки навантаження у суботу-неділю набагато менше на транспорт. Зачиняти транспорт ми не вбачаємо за потрібне. Більш того, по цьому шляху не йде зараз жодна європейська країна", - зауважив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, із них за добу - 9 850.