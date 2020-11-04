В Україні можуть запровадити карантин «вихідного дня»

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість посилення карантинних заходів, зокрема, запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі “Сніданок з 1+1” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми говоримо про те, що ми розглядаємо посилення карантинних обмежень. Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин вихідного дня, це коли більш суворо будуть обмеження діяти в вихідні дні. Ми це робимо для того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - сказав Степанов.

За його словами, це означає що в суботу-неділю не будуть працювати заклади харчування, крім послуги "їжа на виніс", можуть бути зачинені деякі магазини.

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Стосовно введення так званої комендантської години Степанов зауважив, що її передумовою є введення в країні надзвичайного стану.

"Надзвичайний стан вводиться рішенням РНБО, потім указ Президента, потім Верховна Рада (ухвалюють — ред.). Ми не рекомендуємо (введення комендантського часу — ред.)", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.