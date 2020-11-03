Рада зробила крок до введення штрафів для бізнесу й організацій за відсутність масок

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає встановлення штрафів для підприємств, підприємців, установ та організацій, які здійснили допуск особи під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №3890 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" підтримав 251 народний депутат.

Як ідеться у пояснювальній записці, положеннями проєкту закону пропонується частину другу статті 46 Закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" доповнити новим пунктом.

Так, планується передбачити відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

За такі дії пропонується штрафувати в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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"Враховуючи запровадження вищезазначеної відповідальності підприємств, підприємців, установ, організацій, забезпечення належного застосування норм у цій сфері, необхідним є внесення змін до статті 47 вказаного Закону в частині визначення осіб, уповноважених видавати постанови про накладення штрафу за вказані правопорушення", - зауважують автори проєкту в пояснювальній записці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтверджено 411 093 випадки коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 8 899 нових випадків COVID-19.