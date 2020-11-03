Степанов просить депутатів «захистити гроші» на медицину під час розгляду бюджету-2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов просить народних депутатів захищати кошти на медичну сферу під час розгляду проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр сказав, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді 3 листопада.

«Те, що стосується медицини і реформування медицини, я ще раз хочу наголосити, я дуже розраховую на вас під час голосування за бюджет на наступний рік, що ви так само будете палко захищати нашу медичну систему. І саме кошти, виділені на медичну сферу», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання депутата від групи «Довіра» Сергія Шахова про медичну реформу.

Урядовець підкреслив, що МОЗ будує систему на такому принципі, що всі без винятку громадяни мають отримувати медичну допомогу. «Це все потребує фінансування. Не за остаточним принципом, як було останні 29 років. Давайте змінимо цю ситуацію, змінимо її разом», - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив із доповіддю у Верховній Раді і відповів на запитання народних депутатів.