Медичне сортування застосують, якщо заповненість ліжок сягне 100% - Степанов

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа, у разі якщо заповненість сягне 100%, нам доведеться застосувати активацію протоколу медичного сортування, з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання. Це означатиме, що наша медична система не витримала”, - зазначив міністр.

За його словами, медична система спроможна виділити під лікування COVID-19 52 тисячі ліжок, це 30% всього ліжкового фонду в країні. Зараз МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч.

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Проте міністр наголосив, що кількість ліжок не матиме значення, якщо не буде достатньо медичного персоналу, лікарів, котрі працюватимуть із хворими на COVID-19. Наразі МОЗ проводить роботу щодо залучення лікарів інших спеціальностей, студентів вишів та інтернів до боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.