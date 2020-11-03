В Україні за добу - 8 899 випадків коронавірусу

В Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

Про це в Фейсбук написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначив він.

За даними МОЗ за останню добу госпіталізовано – 1207 осіб; зафіксовано 157 ️летальних випадків; ️одужало – 5 100 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи; одужали – 168 868; летальних випадків – 7 532; проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712), Хмельницькій (506), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

Фото: Андрій Скакодуб