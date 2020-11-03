У світі підтвердили 47,3 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, включаючи 1,211 млн летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому число тих, хто одужали від коронавірусу, наразі складає 34,036 млн.

Найбільше число хворих фіксується у США (9,5 млн), Індії (8,2 млн) та Бразилії (5,5 млн).

У багатьох країнах Європи та світу цієї осені спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації у зв’язку з «другою хвилею», знову вводяться жорсткі карантинні обмеження.

В Україні станом на вівторок підтверджено понад 402 тис. випадків коронавірусу.

Фото: ANSA