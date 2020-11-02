Ситуація з протидією пандемії в Європі «дуже складна» - ВООЗ

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я із надзвичайних ситуацій Майкл Раян наголосив, що уряди багатьох держав Європи стикаються із «дуже складною» ситуацією під час подолання пандемії коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу, трансляція якого велася на акаунті ВООЗ у Твіттері, передає Укрінформ

«Багато урядів перебувають у вкрай складній ситуації. Вони мають узяти під контроль вірус і водночас є дуже обмеженими в заходах для стримування інфекції», - сказав Раян.

За його словами, у ВООЗ розуміють, чому в Європі проходять акції протесту проти карантинних обмежень.

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«Очевидно, що люди розгублені, вони втомилися і хочуть повернутися до нормального життя. Крім того, у людей є право ставити під сумнів вжиті заходи. Тому важливо, щоб уряди дослухалися до них, підтримували зв’язок з населенням», - заявив представник ВООЗ.

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Як повідомляв Укрінформ, Іспанію минулого тижня охопили масові протести проти карантинних обмежень. Найбільші зіткнення з поліцією протестувальників проти карантинних заходів стались у Барселоні. Тут у ніч проти суботи, 31 жовтня, сотні молодих людей перекривали барикадами вулиці, підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі, у тому числі поліцейські фургони, трощили і грабували магазини, кидали в поліцію каміння і пляшки.

Протести проти коронавірусних обмежень пройшли 31 жовтня і в Італії, вони супроводжувалися сутичками між демонстрантами та поліцією.