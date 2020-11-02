Ситуація з протидією пандемії в Європі «дуже складна» - ВООЗ
Про це він заявив на брифінгу, трансляція якого велася на акаунті ВООЗ у Твіттері, передає Укрінформ
«Багато урядів перебувають у вкрай складній ситуації. Вони мають узяти під контроль вірус і водночас є дуже обмеженими в заходах для стримування інфекції», - сказав Раян.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/hYT8Y6ZL8N— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 2, 2020
За його словами, у ВООЗ розуміють, чому в Європі проходять акції протесту проти карантинних обмежень.
«Очевидно, що люди розгублені, вони втомилися і хочуть повернутися до нормального життя. Крім того, у людей є право ставити під сумнів вжиті заходи. Тому важливо, щоб уряди дослухалися до них, підтримували зв’язок з населенням», - заявив представник ВООЗ.
Як повідомляв Укрінформ, Іспанію минулого тижня охопили масові протести проти карантинних обмежень. Найбільші зіткнення з поліцією протестувальників проти карантинних заходів стались у Барселоні. Тут у ніч проти суботи, 31 жовтня, сотні молодих людей перекривали барикадами вулиці, підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі, у тому числі поліцейські фургони, трощили і грабували магазини, кидали в поліцію каміння і пляшки.
Протести проти коронавірусних обмежень пройшли 31 жовтня і в Італії, вони супроводжувалися сутичками між демонстрантами та поліцією.