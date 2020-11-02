Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію

Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію

Укрінформ
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакт з хворим на COVID-19.

Про це повідомив Гебрейесус в Twitter, передає Укрінформ.

«У мене все добре, симптомів немає, в найближчі дні буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ», - написав він.

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Як повідомлялося, за станом на ранок 1 листопада в світі зафіксовано 46406405 випадків захворювання COVID-19, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1200565 чоловік. Одужали від хвороби - 33493349 чоловік.

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