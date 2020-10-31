Антикарантинний мітинг у Флоренції завершився сутичками з поліцією, є затримані

У Флоренції близько 20 осіб затримали після акцій протесту, що переросли у зіткнення з поліцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Поліція провела затримання після того, як близько двох сотень демонстрантів, які виступають проти посилення карантинних заходів, спробували увійти на відому історичну площу Синьйорії.

На сусідніх вулицях сталися зіткнення: протестувальники закидали силовиків "коктейлями Молотова", пляшками та камінням, перевертали сміттєві баки та ламали камери відеоспостереження.

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За словами міністра закордонних справ Італії, сутички між поліцією і демонстрантами у Флоренції та інших містах Італії ініційовані «агресивними маргінальними елементами», які прагнуть використовувати надзвичайну ситуацію з коронавірусом.

Минулого тижня протестувальники вийшли на вулиці міст по всій Італії, включаючи Рим, Неаполь і Турин, виступаючи проти нових обмежень, покликаних зупинити зростання кількості випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, з початку пандемії в Італії зафіксували 679 430 випадків коронавірусу, зокрема 31 758 за останню добу.

Загалом у світі зафіксовано 46 182 636 випадків коронавірусу, зокрема 1 197 507 летальних, одужали 33 390 208 осіб.

Фото: DPA