Різдво у Ватикані цьогоріч святкуватимуть онлайн

Різдво у Ватикані цьогоріч святкуватимуть онлайн

Укрінформ
Різдвяні урочистості за участі Папи Римського Франциска цьогоріч, імовірно, транслюватимуться онлайн, публіка не зможе бути присутньою на них через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Acistampa.

Посольства при Святому Престолі вже були проінформовані про те, що літургії цьогоріч відбуватимуться у закритому форматі, без присутності дипломатичного корпусу, проте транслюватимуться онлайн.

Держава Ватикан виконує вказівки італійської влади, і сам Папа Франциск сказав два тижні тому, що не може вітати вірних як зазвичай, щоб не створювати велелюдних зборів.

Читайте також: Папа Римський призначив першого в історії кардинала-афроамериканця

Хвороба вже вразила Швейцарську гвардію Ватикану, де вже виявили 13 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19. При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.

Фото: Daniel Ibanez/ACI Stampa

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-