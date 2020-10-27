Різдво у Ватикані цьогоріч святкуватимуть онлайн

Різдвяні урочистості за участі Папи Римського Франциска цьогоріч, імовірно, транслюватимуться онлайн, публіка не зможе бути присутньою на них через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Acistampa.

Посольства при Святому Престолі вже були проінформовані про те, що літургії цьогоріч відбуватимуться у закритому форматі, без присутності дипломатичного корпусу, проте транслюватимуться онлайн.

Держава Ватикан виконує вказівки італійської влади, і сам Папа Франциск сказав два тижні тому, що не може вітати вірних як зазвичай, щоб не створювати велелюдних зборів.

Хвороба вже вразила Швейцарську гвардію Ватикану, де вже виявили 13 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19. При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.

Фото: Daniel Ibanez/ACI Stampa