Папа Римський призначив першого в історії кардинала-афроамериканця

Папа Римський Франциск назвав імена 13 нових кардиналів, зокрема, архієпископа Вашингтона Вілтона Грегорі, котрий стане першим в історії кардиналом-афроамериканцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Минулого року Папа обрав Грегорі керівником престижної єпархії у столиці США. Він також тричі був головою Конференції Єпископів США.

У червні 2020 року новообраний кардинал критикував Президента США Дональда Трампа за те, що той зробив фото перед Єпископальною церквою Святого Іоанна біля Білого дому на тлі протестів через загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

Папа Франциск зробив оголошення під час недільного виступу перед вірянами, які слухали його на площі Святого Петра у Ватикані. Папа повідомив, що 28 листопада названі ним 13 священнослужителів набудуть рангу кардиналів.

Фото: nbcwashington.com