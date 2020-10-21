Папа Римський виступає за закон про цивільний союз для ЛГБТ-пар

Папа Римський заявив у новому фільму, що вийшов цієї середи, що гомосексуалісти мають бути захищені законами про цивільні партнерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на документальний фільм «Франческа», в якому зробив свою заяву римський понтифік.

«Гомосексуальні люди мають право бути в сім’ї. Вони діти Бога та мають право на сім’ю. Ніхто не повинен бути відкинутим чи бути приниженим через це. Що ми маємо створити, так це закон про цивільний союз. Який би в такий спосіб легалізував такі партнерства. Я виступає за це», - заявив Папа Франциск.

Варто зазначити, що в час свого перебування на посаді архієпископа Буенос-Айреса, Франциск уже публічно підтримував цивільні союзи одностатевих пар в якості альтернативи одностатевим шлюбам. Однак він ще ніколи публічно не висловлювався на користь цивільних союзів як Папа.

Біограф Папи Остін Айверайх зазначив, що цей коментар лідера римо-католицької церкви для фільму став найзрозумілішим з приводу одностатевих пар із моменту обрання його римським понтифіком у 2013 році.

Також підкреслюється, що говорячи про законодавство Папа мав на увазі не тільки Італію, а світ загалом.