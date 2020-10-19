В Естонії пройшла ЛГБТ-акція у відповідь на гомофобні заяви міністра
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти пройшла на одній з центральних площ Таллінна. У заході на захист одностатевих шлюбів взяли участь кількасот людей.
Зазначається, що організатори закликали присутніх висловити протест у зв'язку з планованим референдумом, який запропонує зафіксувати в Конституції визначення шлюбу як союзу тільки між чоловіком і жінкою.
Як повідомлялося, в інтерв'ю Deutsche Welle голова МВС Естонії Март Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою й одним чоловіком - і все".
Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них "дивляться ввічливіше", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас засудив гомофобні висловлювання глави МВС, а президент країни Керсті Кальюлайд і представники опозиції виступили за його відставку.