Глава МВС Естонії може втратити крісло через гомофобні висловлювання

Глава МВС Естонії може втратити крісло через гомофобні висловлювання

Укрінформ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що глава МВС Март Хельме після зроблених ним гомофобних висловлювань не може обіймати посаду в уряді.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Відзначається, що політичний скандал в Естонії вибухнув у зв'язку з гомофобною риторикою глави МВС, якапролунала в інтерв'ю Deutsche Welle.

Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком - і все".

Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".

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Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила у Фейсбуку: "Міністр із таким світоглядом не годиться в уряд Естонської Республіки". Вона також повідомила, що довела свою точку зору до прем'єр-міністра країни Юрі Ратаса.

Як нагадує DW, очолювана Мартом Хельме Консервативна народна партія Естонії, яка критично ставиться до Євросоюзу, увійшла до коаліційного уряду у 2019 році.

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