Глава МВС Естонії може втратити крісло через гомофобні висловлювання

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що глава МВС Март Хельме після зроблених ним гомофобних висловлювань не може обіймати посаду в уряді.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Відзначається, що політичний скандал в Естонії вибухнув у зв'язку з гомофобною риторикою глави МВС, якапролунала в інтерв'ю Deutsche Welle.

Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком - і все".

Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".

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Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила у Фейсбуку: "Міністр із таким світоглядом не годиться в уряд Естонської Республіки". Вона також повідомила, що довела свою точку зору до прем'єр-міністра країни Юрі Ратаса.

Як нагадує DW, очолювана Мартом Хельме Консервативна народна партія Естонії, яка критично ставиться до Євросоюзу, увійшла до коаліційного уряду у 2019 році.