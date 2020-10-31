У Франції за порушення карантину тепер можна отримати до пів року в'язниці

У Франції за систематичне порушення режиму карантину, введеного в умовах пандемії коронавірусу, можна отримати покарання від штрафу у 135 євро до позбавлення волі на шість місяців.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у рішенні уряду країни щодо запровадження з 30 жовтня обмежувальних заходів у відповідь на другу хвилю пандемії COVID-19.

Зокрема, за порушення обмежень домашнього карантину мінімальний штраф становить 135 євро. Він може бути збільшений до 375 євро у випадку несплати або відсутності оскарження упродовж визначеного періоду.

У випадку повторення порушення протягом 15 днів фінансове покарання становитиме 200 євро зі збільшенням до 450 у випадку вчасної несплати без відсутності оскарження.

Після трьох порушень за місяць особа може отримати покарання у вигляді штрафу у 3 750 євро та ув'язнення на шість місяців.

Із 30 жовтня та щонайменше до 1 грудня у Франції відновлено режим загальнонаціонального карантину.

У країні закриті ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих маркетів і крамниць.

На відміну від весняного карантину відкритими залишатимуться парки, ліси, пляжі.

Вводяться обмеження і заборони на публічні зібрання, включаючи особисті контакти, за винятком членів родини.

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В умовах нових обмежень продовжать роботу дитячі садки та шкільні навчальні заклади.

Відтепер у Франції залишити домівку можна за крайніми потребами: у магазин за покупками; на роботу та повернення додому; до лікаря та в аптеку; за терміновими сімейними обставинами; з метою догляду за хворою особою; за судовими чи адміністративними викликами; виконання громадсько значущих завдань.

Окрім цього, дітям і підліткам дозволено переміщатися до своїх садочків та шкіл, а батькам їх супроводжувати.

Також громадяни можуть вийти на прогулянку, займатися фізичною активністю, вигулювати домашніх тварин, але упродовж доби на період не більше однієї години та на відстані не далі одного кілометра від домівки.

Із кожним залишенням помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із вказанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.