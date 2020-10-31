Бельгія повторно запроваджує суворий карантин

Влада Бельгії знову запроваджує суворі обмежувальні заходи в умовах зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це заявив голова уряду країни Александер Де Кроо, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Brussels Times.

«У нашій країні надзвичайний санітарний стан. Тиск величезний, як ви, безсумнівно, бачите протягом останніх днів. Є лише один вибір - ми всі маємо підтримати нашу галузь охорони здоров’я, наскільки можемо. Ми повинні максимально обмежити фізичні контакти», - зазначив прем'єр.

Він оголосив, що повернення до суворого карантину, має лише одну мету: «забезпечити, щоб наша система охорони здоров'я не зруйнувалася», та назвав це останнім шансом Бельгії.

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Нові обмеження будуть чинними з 1 листопада до 13 грудня (1 грудня буде оцінено поточний стан карантину).

Бельгійці не зможуть приймати вдома гостей, за винятком одного контакту. Самотнім людям дозволяється мати два контакти. Просто неба можна збиратися не більш як учотирьох - обов’язково у захисних масках, із дотриманням соціальної дистанції.

Працюватимуть тільки ті крамниці, що продають товари першої потреби.

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Окрім цього, буде призупинено надання немедичних послуг, а канікули у навчальних закладах продовжать до 15 листопада.

Згідно з даними Worldometer, від початку епідемії у Бельгії підтверджено 392 258 випадків COVID-19, у тому числі 11 308 летальних.