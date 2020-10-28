Медична система Бельгії може зазнати колапсу вже через 10 днів – епідеміолог

Як повідомляє Укрінформ, таке попередження зробив провідний бельгійський вірусолог, професор медицини університету Антверпена П’єр Ван Дам у виданні The Brussels Times.

«На жаль, ми зараз маємо прогнозовану хроніку розвитку епідемії, яку передбачали ще влітку. Ми маємо добру мережу лікарень, але вона не зможе встояти за таких темпів. Якщо ми запізно відповідаємо на дуже ранні сигнали, ми маємо такі цифри, які ми маємо сьогодні. Ми близькі до того, щоб перевищити показники березня і квітня, і передбачаємо, що система не витримає вже протягом десяти днів, тож маємо знайти рішення просто зараз», - наголосив медичний фахівець.

Запобіжні заходи вживаються на рівні уряду Бельгії, включаючи обмеження публічних заходів, закриття кафе й ресторанів, обов’язкове носіння захисних масок тощо. У всіх адміністративних регіонах країни – у Фландрії, Валлонії та Брюсселі, місцева влада вживає навіть більш жорстких заходів, ніж рекомендуються на федеральному рівні. Але поки що ці зусилля мають обмежений ефект – інфекція продовжує поширюватися.

За статистикою, яка оприлюднена бельгійським медичним дослідницьким інститутом Sciensano, в період з 18 по 24 жовтня середня кількість нових інфікованих щодня дорівнювала 13 858 особам, що на 40% більше, ніж на попередньому тижні. Лише у вівторок 20 жовтня був зареєстрований сумний рекорд – 18 500 нових хворих на коронавірус.

Протягом цього ж тижня щодня до лікарень потрапляли в середньому 547 нових хворих на коронавірус (421 на день протягом попереднього тижня). Усього у бельгійських лікарнях зараз знаходяться 5 554 пацієнтів з COVID-19, з них 911 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 483 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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Під час піку хвороби у квітні у бельгійських лікарнях знаходилися 5 759 пацієнтів з COVID-19, тож зараз цей показник може бути перевищений вже протягом наступних днів.

Протягом тижня з 18 по 24 жовтня рівень смертності склав 59,1 на день (45,9 на день протягом попереднього тижня). Лише минулого понеділка від інфекції померли 104 особи. Усього з початку пандемії від коронавірусу в Бельгії померли 11 038 людей.

Загальна кількість інфікованих у Бельгії з початку пандемії нині становить 347 289 осіб. Протягом минулих двох тижнів на кожні 100 000 населення країни припадало 1 449 хворих на COVID-19, що на 198 відсотків перевищує показники попереднього двотижневого періоду.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), Бельгія нині є країною з найвищим рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію серед країн ЄС та випереджає у цьому навіть Чеську Республіку, яка важко страждає від COVID-19. До «п’ятірки» проблемних європейських країн входять також Люксембург, Словенія і Нідерланди.