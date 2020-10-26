Бельгійський вірусолог застерігає старше покоління від спілкування з онуками

Старше покоління бельгійців, особливо дідусі й бабусі, мають на деякий час припинити спілкування з онуками, щоб уникнути інфікування, бо вже за два тижні всі лікарняні ліжка в країні можуть бути повністю заповнені хворими на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні з посиланням на заяву провідного вірусолога Бельгії Стівена Ван Гухта (Steven Van Gucht) розповідає бельгійське видання VRT.

«Визнаю, це важке послання. Але величезний обсяг вірусу обертається у нашому суспільстві. Від одного до п’яти відсотків населення мають прихований вірус, але водночас можуть його поширювати. Підлітки можуть мати вірус, який не матиме проявів, і їх спілкування з дідусями та бабусями може піддавати цих старших людей ризику. Те, що ми зробимо зараз, може виявитися вирішальним. Адже вже за два тижні всі ліжка в реанімаціях можуть бути заповнені», - заявив вірусолог.

Він зауважив, що ризик підвищився зараз, після того, як у зв’язку із обмежувальними заходами в Бельгії на кілька днів були продовжені шкільні канікули, що надає більше можливостей для спілкування людей молодшого віку і старшого покоління.

За словами Стівена Ван Гухта, вже зараз у відділеннях інтенсивної терапії по усій Бельгії знаходяться 757 важких пацієнтів з коронавірусом. Ця кількість, за темпами поширення хвороби, зараз подвоюється кожні вісім днів. Тож, якщо не змінити ситуацію, вже за два таких цикли кількість людей, що потребують реанімаційної допомоги, перевищить 2000 – але саме таку кількість спеціалізованих ліжок для критичної допомоги мають всі лікарні країни.

За даними, які наводить VRT, лише вчора, у неділю, до бельгійських лікарень були госпіталізовані 507 нових людей з коронавірусом, що довело загальну кількість пацієнтів з таким діагнозом до 4 827 осіб. З них 757 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 384 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Як вже повідомляв Укрінформ, Бельгія, разом із Чеською Республікою, посіла сумне «лідерство» у темпах поширення другої хвилі коронавірусу в Європі: протягом минулих двох тижнів кількість інфікованих COVID-19 на кожні 100 000 населення в країні перевищувала 1200 осіб.

З понеділка в країні закриті кафе і ресторани, заборонені спортивні змагання та розважальні заходи, введено обов’язковий масковий режим на вулицях. За рішенням місцевої влади Брюсселя всі магазини мають припиняти роботу з 8-ї вечора, в столиці Бельгії запроваджена комендантська година з 22.00 до 6.00 ранку.

У світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19. При цьому 31 905 019 осіб одужало, 1 159 093 пацієнти померли.

Фото: Андрій Скакодуб