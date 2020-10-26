У Франції реальна кількість COVID-заражень за добу перевищує 100 тисяч – науковці

Таку думку в ефірі RTL висловив голова Наукової ради з питань COVID-19 при Міністерстві солідарності та здоров’я Франції Жан-Франсуа Делфрессі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Як оцінюється на рівні Наукової ради, ми маємо понад 100 тис. випадків на день. Йдеться про вже діагностовані випадки, ті, які не виявлені, а також ті, що протікають без симптомів», - пояснив ситуацію фахівець-імунолог.

На переконання голови урядової Наукової ради, нині Франція перебуває у «дуже складній, навіть критичній ситуації».

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Особливо, відзначив він, ситуація погіршилася за останні 10-15 днів.

Як повідомлялося, за попередню добу у Франції зафіксовано понад 52 тис. випадків нових інфікувань коронавірусом.

У світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19.