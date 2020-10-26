У Франції за добу - 52 тисячі випадків COVID-19

У Франції за добу виявили рекордних 52 тисячі нових випадків інфікувань коронавірусом.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це свідчить статистика Національного агентства громадського здоров’я.

За його даними, за минулу добу в країні зафіксовано 52 010 нових випадків інфікувань коронавірусом – найбільше з початку епідемії у березні. 116 людей померли.

Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалося 1 113 507 людей; стався 34 761 летальний випадок.

Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 млн населення (із 67 млн загальної кількості жителів) підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.

Такий режим стосується й найбільших міст – Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.

У країні запроваджено суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.