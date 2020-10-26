У британських аптеках тестуватимуть на коронавірус за 12 хвилин

Клієнти британської мережі аптек Boots зможуть на місці зробити назальний мазок на вірус Covid-19 та отримати результат через 12 хвилин.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, такий тест виробництва компанії LumiraDx коштуватиме 120 фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що самі тести та апарати для обробки взятих матеріалів були схвалені до використання в Європі та США.

Таким чином тестуватимуть лише тих людей, у яких відсутні симптоми захворювання.

Раніше такі дослідження на 500 пацієнтах показали точність виявлення вірусу у 97% випадків.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у жовтні дослідники з Оксфордського університету розробили швидкий тест на COVID-19, який демонструє результат за менш ніж 5 хвилин. Автори дослідження планують до кінця року зареєструвати свій винахід, у 2021 році почнуть масове виробництво тестів і розраховують, що упродовж пів року отримають дозвіл на їхнє використання.

Фото: MATTHEW HOWELL