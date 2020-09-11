У Нью-Йорку тестуватимуть на COVID-19 навіть мертвих

Влада американського штату Нью-Йорк ухвалила рішення тестувати на коронавірус та звичайний грип і померлих, якщо їх смерть була пов'язана з непідтвержденим респіраторним захворюванням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

«Такі правила забезпечать нам максимально точні дані про смертність, оскільки ми продовжуємо боротися з COVID-19 під час підготовки до сезону гриппу», - заявив уповноважений з питань охорони здоров'я штату доктор Говард Цукер.

В осінній період такі симптоми, як кашель, жар і озноб, самі по собі не допоможуть відрізнити COVID-19 від схожих випадків грипу, пише видання. Це означає, що регулярне тестування на обидва віруси стає дуже важливим.

Тестувати будуть померлих у лікарнях пацієнтів, а також тіла, що перебувають у похоронних розпорядників або медекспертів. Результати цих тестів можуть допомогти працівникам охорони здоров'я відстежити поширеність обох видів інфекцій, а також вказати, чи слід попереджати близьких родичів померлого про те, що їм, можливо, знадобиться пройти карантин.

Нагадаємо, важко хворих пацієнтів з коронавірусом у США рятують плазмою тих, хто вже перехворів. Такий метод лікування демонструє високу позитивну результативність. Зокрема, відсоток смертності хворих коронавірусом знизився на 35%.