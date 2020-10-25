Брюссель вводить комендантську годину

Столичний регіон Брюсселя з понеділка запроваджує додаткові обмежувальні заходи для стримування епідемії коронавірусу.

Зокрема буде запроваджена комендантська година з 10-ї вечора, а не з опівночі, як передбачено рішенням Федерального уряду.

Як передає Укрінформ, про це після зустрічі з представниками регіонального уряду та місцевих муніципалітетів заявив перший міністр Столичного регіону Брюссель Руді Верворт (Rudi Vervoort), повідомляє бельгійське видання VRT.

«З понеділка 26 жовтня комендантська година оголошується в усьому Столичному регіоні Брюссель від 10 вечора і до 6.00 ранку. Виключення будуть робитися для поїздок на роботу або повернення з неї, для здійснення або під час повернення з закордонних подорожей, на випадок форс-мажору та для надання медичної допомоги. Захисні маски будуть обов’язковими на вулицях, у парках та у інших місцях, які є доступними для широкого загалу», - йдеться у публікації.

Забороняються всі культурні події, включаючи музейні виставки, концерти, демонстрація фільмів у кінотеатрах, події у культурних центрах тощо. Всі спортивні заклади, включаючи спортзали, басейни та тренажерні зали, будуть зачинені, забороняється також проведення спортивних тренувань.

Усі магазини, без виключень, зачинятимуться з 20.00. Дистанційна робота з використанням телеконференцій оголошується обов’язковою. Всі шкільні подорожі також забороняються на весь час, поки діятимуть ці обмеження.

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«Ми намагаємося провести вас крізь шторм. Ці заходи запроваджуються в інтересах всіх громадян. Це буде важко, але якщо ми не розпочнемо їх зараз, ми ніколи не досягнемо успіху у боротьбі з хворобою», - зауважив Руді Верворт під час прес-конференції у суботу ввечері.

Згадані заходи триватимуть, принаймні, протягом трьох тижнів, щоб зупинити швидке поширення коронавірусної інфекції у бельгійській столиці.

За офіційною статистикою, Бельгія і Чеська Республіка на сьогодні є європейськими країнами, які найбільше потерпають від коронавірусу – в обох, за даними ВООЗ, кількість інфікованих на кожні 100 000 населення перевищила 1000 осіб. При цьому регіони Валлонія і Брюссель вважаються найбільш враженими інфекцією у Бельгії.

За даними, які оприлюднені у неділю у виданні «The Brussels Times», середня кількість нових випадків інфекції, які реєструвалися щодня в період з 15 по 21 жовтня, сягнула 11 891, лише 20 жовтня цей показник склав 15 000 нових позитивних тестів. За цей же період щодня до лікарень госпіталізували, в середньому, 433 нових пацієнтів з коронавірусом, минулої п’ятниці цей показник сягнув 584 осіб. Усього в бельгійських лікарнях знаходяться 4 401 пацієнт з СOVOD-19, з них 708 – в реанімаціях, 325 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Показник смертності в цей час склав 39,1 (проти 33,6 на минулому тижні), усього від коронавірусу з початку пандемії в Бельгії померли 10 737 людей.

Загальна кількість інфікованих в Бельгії з початку пандемії нині складає 305 409 осіб.

За оприлюдненою в неділю статистикою, протягом минулих двох тижнів на кожні 100 000 населення Бельгії припадало 1 208 випадків інфекції, що складає зростання на 234 відсотки у порівнянні з попереднім двотижневим періодом.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.