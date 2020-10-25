Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 43 мільйонів

У світі зареєстрували вже 42 952 534 випадки захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків захворювання серед країн світу залишаються США - 8 827 932 випадки, Індія - 7 864 811, Бразилія - 5 381 224 та РФ - 1 497 167 підтверджених випадків.

Читайте також: Японські вчені підтвердили ефективність масок у боротьбі з вірусами

Найбільша кількість жертв пандемії зафіксована у США -230 068 смертей.