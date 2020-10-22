Японські вчені підтвердили ефективність масок у боротьбі з вірусами

Група науковців з Інституту медичних наук Університету Токіо підтвердила, що лицьові маски - ефективний засіб, який перешкоджає як поширенню людиною вірусів, так і їх проникненню в організм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Під час експериментів учені розмістили в лабораторії лицем до лиця два манекени.

В одному з експериментів дослідники надягли маску на манекен, забезпечений функцією вдихання. За словами вчених, кількість вірусів, що поглинаються манекеном, було знижено на 17% при використанні тканинної і на 47% при використанні звичайної хірургічної маски.

Коли маску надягали на манекен-розповсюджувач вірусів, і полотняна, і хірургічна маски призвели до зниження отримання вірусів іншим манекеном без маски більш ніж на 70%.

Дослідники також повідомили, що надягання маски на обидва манекени не змогло повністю запобігти передачі вірусів.

Професор Каваока Йосіхіро зазначив, що дослідження, які показують ефективність масок із використанням реальних вірусів раніше не проводилися. Каваока також розповів, що їм вдалося підтвердити важливість належного носіння масок. За його словами, важливо розуміти й те, що маски не можуть повністю блокувати віруси.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 млн випадків COVID-19. У багатьох країнах світу епідеміологічна ситуація восени стала погіршуватися.