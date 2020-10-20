Коронавірус може жити на шкірі дев'ять годин - науковці

Група дослідників Кіотського префектурального медичного університету в Японії повідомила, що, за її даними, коронавірус може зберігати активність на шкірі людини протягом 9 годин, тобто приблизно в п'ять разів довше, ніж віруси грипу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Доцент Хіросе Рьохей і його колеги провели дослідження, щоб визначити, як довго коронавірус може вижити на шкірі людини.

Учені нанесли на зразки шкіри, взяті у померлих, близько 100 тисяч коронавірусів і таке ж число вірусів грипу А.

Вони виявили, що коронавірус залишався заразним приблизно 9 годин, а вірус грипу - приблизно 1 годину 50 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 40 648 536 випадків коронавірусу, зокрема 1 122 992 летальних. Одужали 30 353 355 осіб.