Вчені показали, як поширюється Covid-19 при розмові за столом

Японські дослідники розповіли, де найбезпечніше сидіти за столом і що може знизити ймовірність зараження при зустрічі з друзями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

Вчені з Центру обчислювальних наук інституту RIKEN спільно з колегами з Університету Кобе продемонстрували - які ваші шанси заразитися коронавірусом , якщо ви сидите в барі з іще трьома людьми, і один з них є носієм патогену - за допомогою суперкомп'ютера Fugaku - одного з найбільш продуктивних у світі .

В їхній моделі четверо людей сидять за двома присунутими один до одного столами площею 60 кв. см. (стандартний розмір столиків в кафе і ресторанах, на думку дослідників). Моделювання показало, що на чоловіка, що сидів поруч з тим, хто говорить, потрапляє приблизно уп'ятеро більше аерозольних часток, ніж на того, хто сидить навпроти, цитує видання

Naked Science.

Шанси зараження Covid-19, якщо співрозмовник є носієм вірусу, співвідносяться приблизно так само. При цьому, коли той, хто говорить, повертає голову до адресата, ризик передачі патогену зростає. Найбезпечніше місце, на думку вчених, знаходиться по діагоналі від ймовірно зараженого: туди долітає не більше чверті аерозольних часток, що виділяються мовцем.

Також моделювання показало, що поширення таких частинок сильно залежить від вологості в приміщенні. При рівні вологості менше 30% дальність поширення частинок зростає вдвічі, порівняно з вологістю 60%. Це пов'язано з тим, що при підвищеній вологості частки інтенсивніше злипаються і швидше осідають.

Це дослідження дозволяє зробити висновок, що зволожувачі повітря у громадських місцях допомагають знизити ймовірність зараження Covid-19. Також вчені рекомендують встановлювати спеціальні захисні прозорі екрани на столиках кафе і ресторанів, щоб відвідувачі могли максимально безпечно спілкуватися одне з одним.