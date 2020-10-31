Британія не розглядає варіант загальнонаціонального карантину - глава МЗС

Влада Великої Британії поки що не розглядає можливість запровадження в країні загального карантину, попри зростання захворюваності на COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

За його словами, є ознаки того, що чинні локальні карантинні обмеження уповільнили приріст інфікування COVID-19.

"Поточні заходи розроблялися, аби не йти на радикальніші кроки, адже ми розуміємо, як вони можуть вплинути на нашу економіку", - пояснив Рааб.

Тим часом у Британії вже більше тижня щодоби фіксують понад 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, вперше від початку пандемії протягом останньої доби у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків COVID-19, найбільше - у США, Індії та Франції.